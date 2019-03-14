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Süper Lig'de haftanın görev alacak hakemleri açıklandı 

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak.  Haftanın programı ve...

Süper Lig'de haftanın görev alacak hakemleri açıklandı 

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak. 

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN
20:30  Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)     

CUMARTESİ 
13:30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır) 
16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa (Halis Özkahya) 
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor  (Ali Palabıyık )
19:00 Antalyaspor  - Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)
19:00 Beşiktaş - Göztepe (Serkan Çınar)

PAZAR
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Özgür Yankaya) 
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu) 
19:00 Bursaspor - Galatasaray (Suat Arslanboğa)

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