Süper Lig'de haftanın görev alacak hakemleri açıklandı 

İSTANBUL,()
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesi olan Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
20:30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)
CUMARTESİ
13:30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa (Halis Özkahya)
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık )
19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)
19:00 Beşiktaş - Göztepe (Serkan Çınar)
PAZAR
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Özgür Yankaya)
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Bursaspor - Galatasaray (Suat Arslanboğa)