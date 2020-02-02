Süper Lig'de Ege derbisi

İZMİR, () -

SÜPER Lig'de üst üste Antalyaspor ve Beşiktaş'ı yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Göztepe yarın Ege derbisinde, çıkış arayan Yukatel Denizlispor'un konuğu olacak. Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren kaleci Tolgahan, stoper Mustafa ve forvet Sacko maçta forma giyemeyecek. Konuk Göz-Göz'de ise tedavileri devam eden stoper Reis ile yeni transfer sol kanat Tripic, Denizli'de sahadaki yerlerini alamayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün ve loca önü 50, kapalı 1. kategori 40, 2. kategori 30, maraton 30, kale arkaları ve misafir tribün 10 TL olarak satışa çıktı.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Göztepe maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatan Özdilek, "İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında aldığımız yenilgileri telafi edeceğiz. Göztepe çıkışa geçen bir takım. Rakibimize saygımız var ama sahada kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Denizlispor bizimle oynayacağı maça çıkış gözüyle bakacak. O nedenle kolay bir karşılaşma olmayacak. İyi bir çizgimiz var. Potansiyelimizi yansıtıp evimize galibiyetle döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İki takımın da muhtemel on biri şöyle;

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak - Zeki, Oğuz, Ben Youssef, Özgür, Onazi, Murawski, Olcay, Barrow, Aissati, Rodallega

Göztepe: Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek