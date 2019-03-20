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Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

28'inci haftada Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak 30'uncu haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak 31'inci haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi...

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

28'inci haftada Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

30'uncu haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak

31'inci haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftaların programı açıklandı.
Ligde haftalara göre karşılaşma programı şöyle:
27. HAFTA
- 5 Nisan Cuma:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
- 6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
- 7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
- 8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
28. HAFTA
- 12 Nisan Cuma:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- 13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
- 14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
- 15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
29. HAFTA
- 19 Nisan Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
- 20 Nisan Cumartesi:
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
- 21 Nisan Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
- 22 Nisan Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
30. HAFTA
- 26 Nisan Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
- 27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
- 28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
- 29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
31. HAFTA
- 3 Mayıs Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
- 4 Mayıs Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
- 5 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
- 6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

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