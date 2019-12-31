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Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray,  Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca, Gençlerbirliği...

SPOR 31.12.2019, 12:25
Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray,  Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca, Gençlerbirliği futbolcuları Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan, Yukatel Denizlispor oyuncusu Modou Barrow ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu Adıs Jahovic'in de PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu NADİR ÇİFTÇİ'nin 27.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu YASİN PEHLİVAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu MODOU BARROW'un 28.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- BURSASPOR Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- BOLUSPOR Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
BOLUSPOR Kulübü futbolcusu ÜMİT KURT'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- ALTAY Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan ALTAY-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ALTAY Kulübü futbolcusu İBRAHİM ÖZTÜRK'ün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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