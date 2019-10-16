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Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 8'inci hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçında Ali Palabıyık görev yapacak. Lider Aytemiz Alanyaspor'un evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı...
SPOR 16.10.2019, 12:32
Süper Lig'de 8'inci hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçında Ali Palabıyık görev yapacak. Lider Aytemiz Alanyaspor'un evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8'inci haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma
20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor (Ali Palabıyık)
19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)
17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK (Özgür Yankaya)
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Ali Şansalan)
20 Ekim Pazar
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)
21 Ekim Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8'inci haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma
20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor (Ali Palabıyık)
19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)
17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK (Özgür Yankaya)
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
20.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Ali Şansalan)
20 Ekim Pazar
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)
21 Ekim Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2