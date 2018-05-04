Süper Lig'de 33'üncü haftanın programı belli oldu

İSTANBUL,()
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü haftanın programını açıkladı.
Program şu şekilde:
- 11 Mayıs Cuma -
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
- 12 Mayıs Cumartesi -
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
19.00 Atiker Konyaspor - Göztepe
19.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
- 13 Mayıs Pazar -
16.00 Bursaspor - Trabzonspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş
- 14 Mayıs Pazartesi -
20.00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor
20.00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe