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Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'de 32'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: 10...

Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'de 32'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
10 MAYIS CUMA
20.30 Antalyaspor - Bursaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
11 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: SERKAN ÇINAR 
19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor: ABDULKADİR BİTİGEN 
19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: ALİ PALABIYIK 
12 MAYIS PAZAR
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: FIRAT AYDINUS
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
13 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: CÜNEYT ÇAKIR 

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