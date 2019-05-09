Süper Lig'de 32'nci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL /
Spor Toto Süper Lig'de 32'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
10 MAYIS CUMA
20.30 Antalyaspor - Bursaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
11 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: SERKAN ÇINAR
19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: ALİ PALABIYIK
12 MAYIS PAZAR
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: FIRAT AYDINUS
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
13 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: CÜNEYT ÇAKIR