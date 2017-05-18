Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 32. haftanın programı ve hakemler şöyle; YARIN: 20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena) ALİ...

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 32. haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena) ALİ PALABIYIK 
20 MAYIS CUMARTESİ:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi) YAŞAR KEMAL UĞURLU 
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) TOLGA ÖZKALFA 
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) HALİL UMUT MELER 
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena) SERKAN ÇINAR 
21 MAYIS PAZAR:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye) ARDA KARDEŞLER 
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena) FIRAT AYDINUS 
22 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) ÜMİT ÖZTÜRK 
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs) KUTLUHAN BİLGİÇ 

İSTANBUL /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246