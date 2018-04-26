Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 29 Nisan Hazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat...

Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
29 Nisan Hazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
31. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova) VOLKAN BAYARSLAN 
28 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER 
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül) HÜSEYİN GÖÇEK 
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) BÜLENT YILDIRIM 
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) CÜNEYT ÇAKIR 
29 NİSAN PAZAR:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA 
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı) ÜMİT ÖZTÜRK 
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom) FIRAT AYDINUS 
30 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) ALİ PALABIYIK 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314