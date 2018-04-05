Süper Lig'de 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 28'inci hafta maçlarının yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle; YARIN: 20.00...

05 Nisan 2018 Perşembe 12:56