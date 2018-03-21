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Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31'inci hafta belli oldu

İSTANBUL,() -  SPOR Toto Süper Lig'in 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftasının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 27'nci haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor karışlaşması 1 Nisan Pazar günü...

Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31'inci hafta belli oldu

İSTANBUL,() -  SPOR Toto Süper Lig'in 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftasının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 27'nci haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor karışlaşması 1 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda 19.00 oynanacak. 29'uncu haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 15 Nisan Pazar 19.00'da,  31'nci haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

27'NCİ HAFTA:
30 Mart Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)
31 Mart Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
1 Nisan Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

28'İNCİ HAFTA:
6 Nisan Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim)
7 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

29'UNCU HAFTA:
13 Nisan Cuma:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
14 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

30'UNCU HAFTA:
20 Nisan Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
22 Nisan Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
23 Nisan Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

31'İNCİ HAFTA:
27 Nisan Cuma:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
 

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