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Süper Lig'de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Heyecan, Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak İstanbul () - SPOR Toto Süper Lig'de 23. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor yarın karşı karşıya gelecek. Medical Park Arena'da saat 20.00'de başlayacak...

Süper Lig'de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Heyecan, Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak

İstanbul () - SPOR Toto Süper Lig'de 23. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor yarın karşı karşıya gelecek.

Medical Park Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı ve görevli hakemler şöyle:

3 Mart Cuma

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena) (HAKEM: FIRAT AYDINUS)

4 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (HAKEM: BARIŞ ŞİMŞEK)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena) (HAKEM: YAŞAR KEMAL UĞURLU)

5 Mart Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (HAKEM:HALİS ÖZKAHYA)

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (HAKEM:HALİL UMUT MELER)

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (HAKEM:METE KALKAVAN)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker) (HAKEM:ALPER ULUSOY)

6 Mart Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) (HAKEM:ARDA KARDEŞLER)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya) (HAKEM:ALİ PALABIYIK)

 

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