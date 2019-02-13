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Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,()- Spor Toto Süper Lig'in 22'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin 22'nci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde: 15 ŞUBAT CUMA  20:30...

Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,()-
Spor Toto Süper Lig'in 22'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin 22'nci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

15 ŞUBAT CUMA 
20:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)
 
16 ŞUBAT CUMARTESİ 
13:30 Akhisarspor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya)
16:00 Bursaspor Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
19:00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor (Fırat Aydınus)

17 ŞUBAT PAZAR 
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe (Serkan Tokat)
16:00 Trabzonspor  - Aytemiz Alanyaspor    (Suat Arslanboğa)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Ali Palabıyık)

18 ŞUBAT PAZARTESİ 
20:00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Mete Kalkavan)
 

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