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Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu

 Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek İSTANBUL- Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesini Bülent...

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu

 Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

İSTANBUL- Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesini Bülent Yıldırım yönetecek.

22.Hafta karşılaşamalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

24 Şubat Cuma

19.00 ÇAYKUR RİZESPOR- KAYSERİSPOR (H) HALİL UMUT MELER

20.00 KASIMPAŞA A.Ş.-BURSASPOR (H) ÖZGÜR YANKAYA

25 Şubat Cumartesi

15.00 AYTEMİZ ALANYASPOR-ADANASPOR (H) FIRAT AYDINUS

16.00 AKHİSAR BELEDİYE- ANTALYASPOR (H) METE KALKAVAN

19.00 ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR (H) HALİS ÖZKAHYA

26 Şubat Pazar

13.30 KARDEMİR KARABÜKSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ (H) BARIŞ ŞİMŞEK

16.00 OSMANLISPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK (H) CÜNEYT ÇAKIR

19.00 GAZİANTEPSPOR -FENERBAHÇE (H) YAŞAR KEMAL UĞURLU

27 Şubat Pazartesi

20.00 GALATASARAY-BEŞİKTAŞ (H) BÜLENT YILDIRIM

 

 

 

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