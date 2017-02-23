Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek
İSTANBUL- Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesini Bülent Yıldırım yönetecek.
22.Hafta karşılaşamalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
24 Şubat Cuma
19.00 ÇAYKUR RİZESPOR- KAYSERİSPOR (H) HALİL UMUT MELER
20.00 KASIMPAŞA A.Ş.-BURSASPOR (H) ÖZGÜR YANKAYA
25 Şubat Cumartesi
15.00 AYTEMİZ ALANYASPOR-ADANASPOR (H) FIRAT AYDINUS
16.00 AKHİSAR BELEDİYE- ANTALYASPOR (H) METE KALKAVAN
19.00 ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR (H) HALİS ÖZKAHYA
26 Şubat Pazar
13.30 KARDEMİR KARABÜKSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ (H) BARIŞ ŞİMŞEK
16.00 OSMANLISPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK (H) CÜNEYT ÇAKIR
19.00 GAZİANTEPSPOR -FENERBAHÇE (H) YAŞAR KEMAL UĞURLU
27 Şubat Pazartesi
20.00 GALATASARAY-BEŞİKTAŞ (H) BÜLENT YILDIRIM