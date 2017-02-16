Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu

İstanbul () Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
17 Şubat Cuma
19.00 Kayserispor-Bursaspor YAŞAR KEMAL UĞURLU
18 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ÜMİT ÖZTÜRK
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor ALPER ULUSOY
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray HALİS ÖZKAHYA
19 Şubat Pazar:
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor CÜNEYT ÇAKIR
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa FIRAT AYDINUS
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor METE KALKAVAN
19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor BARIŞ ŞİMŞEK
20 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor ÖZGÜR YANKAYA