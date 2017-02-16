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Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu

 İstanbul () Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde: 17 Şubat Cuma 19.00 Kayserispor-Bursaspor YAŞAR...

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu

 İstanbul () Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

17 Şubat Cuma

19.00 Kayserispor-Bursaspor YAŞAR KEMAL UĞURLU

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ÜMİT ÖZTÜRK

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor ALPER ULUSOY

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray HALİS ÖZKAHYA

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor CÜNEYT ÇAKIR

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa FIRAT AYDINUS

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor METE KALKAVAN

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor BARIŞ ŞİMŞEK

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor ÖZGÜR YANKAYA

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