Süper Lig'de 2017'nin 2 yenilmezi Antalyaspor'la Trabzonspor

SPOR Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynanan maçlarda yenilmeyip en fazla puan kazanan 2 takım, Antalyaspor ve Trabzonspor oldu.

Bu yıl oynanan 5 maçta lider Beşiktaş dahil olmak üzere 18 takımın 16'sı yenilgi gördü. Antalyaspor ile Trabzonspor ise yenilgi üzüntüsü yaşamadı. 5 haftada Antalyaspor ve Trabzonspor, 4'er galibiyet ve 1'er beraberlikle 13 puan topladı.

Lider Beşiktaş 2017 yılındaki 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Antalyaspor ise deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0, Osmanlıspor'u 2-1 yenerken, Atiker Konyaspor ile 1-1 beraber kaldı. Kırmızı beyazlılar, sahasında Alanyaspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u da 1-0'la geçti.

ÇALIMBAY FARKI

Antalyaspor, bu 5 maçta attığı 9 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü. Ligde ilk 6 haftayı 2 puanla son sırada tamamlayan Antalyaspor, Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle oynadığı 15 maçta 33 puan kazanıp 5'inciliğe yükseldi.

KAYSERİSPOR SÜRPRİZİ

Spor Toto Süper Lig'de, 2017 yılında yakaladığı çıkışla dikkati çeken diğer takım ise Kayserispor oldu. Kayserispor, 2017 yılındaki 5 maçta 10 puan elde ederek Antalyaspor, Trabzon ve Beşiktaş'tan sonra en çok puan kazanan 4'üncü takım oldu. Bu 5 haftada Süper Lig şampiyonluğu yaşamış takımlardan Galatasaray 7, Fenerbahçe 6, Bursaspor ise 1 puan aldı.