Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Cüneyt Çakır, Gaziantepspor-Adanaspor maçında görevlendirildi
İstanbul-
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.
Haftanın programı şöyle:
10 Şubat Cuma
19:00 DR.NECMETTİN ŞEYHOĞLU - KARDEMİR KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ (H) HALİS ÖZKAHYA
11 Şubat Cumartesi
13:30 BAHÇEŞEHİR OKULLARI ARENA - AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ (H) ÜMİT ÖZTÜRK
16:00 OSMANLI STADI - OSMANLISPOR-TRABZONSPOR (H) ALPER ULUSOY
19:00 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU - BURSASPOR-FENERBAHÇE (H) HALİL UMUT MELER
12 Şubat Pazar
13:30 MANİSA 19 MAYIS - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR-ÇAYKUR RİZESPOR (H) BÜLENT YILDIRIM
13:30 RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU - KASIMPAŞA-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (H) YAŞAR KEMAL UĞURLU
16:00 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU - ATİKER KONYASPOR-ANTALYASPOR (H) SERKAN ÇINAR
19:00 ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ TÜRK TELEKOM ARENA - GALATASARAY-KAYSERİSPOR (H) HÜSEYİN GÖÇEK
13 Şubat Pazartesi
20:00 GAZİANTEP STADYUMU - GAZİANTEPSPOR-ADANASPOR (H) CÜNEYT ÇAKIR