Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Cüneyt Çakır, Gaziantepspor-Adanaspor maçında görevlendirildi İstanbul- Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Haftanın programı şöyle: 10 Şubat...

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Cüneyt Çakır, Gaziantepspor-Adanaspor maçında görevlendirildi

İstanbul-

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Haftanın programı şöyle:

10 Şubat Cuma

19:00 DR.NECMETTİN ŞEYHOĞLU - KARDEMİR KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ (H) HALİS ÖZKAHYA

11 Şubat Cumartesi

13:30 BAHÇEŞEHİR OKULLARI ARENA - AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ (H) ÜMİT ÖZTÜRK

16:00 OSMANLI STADI - OSMANLISPOR-TRABZONSPOR (H) ALPER ULUSOY

19:00 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU - BURSASPOR-FENERBAHÇE (H) HALİL UMUT MELER

12 Şubat Pazar

13:30 MANİSA 19 MAYIS - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR-ÇAYKUR RİZESPOR (H) BÜLENT YILDIRIM

13:30 RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU - KASIMPAŞA-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (H) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16:00 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU - ATİKER KONYASPOR-ANTALYASPOR (H) SERKAN ÇINAR

19:00 ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ TÜRK TELEKOM ARENA - GALATASARAY-KAYSERİSPOR (H) HÜSEYİN GÖÇEK

13 Şubat Pazartesi

20:00 GAZİANTEP STADYUMU - GAZİANTEPSPOR-ADANASPOR (H) CÜNEYT ÇAKIR

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.