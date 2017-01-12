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Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı İSTANBUL- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek...

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL-

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek isimler şöyle:

13 Ocak Cuma:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

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