Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İSTANBUL-
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek isimler şöyle:
13 Ocak Cuma:
20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
15 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar
16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık