Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından lider Demir Grup Sivasspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan...
SPOR 11.12.2019, 13:08
Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından lider Demir Grup Sivasspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Aralık Cuma
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Zorbay Küçük)
14 Aralık Cumartesi
15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)
17.30 Gençlerbirliği – Göztepe (Cüneyt Çakır)
20.00 Galatasaray – MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)
15 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü – İstikbal Mobilya Kayserispor (Özgür Yankaya)
16.30 Demir Grup Sivasspor – Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
19.00 Beşiktaş – BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
16 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor – Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)
20.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Aralık Cuma
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Zorbay Küçük)
14 Aralık Cumartesi
15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)
17.30 Gençlerbirliği – Göztepe (Cüneyt Çakır)
20.00 Galatasaray – MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)
15 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü – İstikbal Mobilya Kayserispor (Özgür Yankaya)
16.30 Demir Grup Sivasspor – Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
19.00 Beşiktaş – BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
16 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor – Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)
20.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:12
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9