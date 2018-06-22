İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada:

"Türkiye Futbol Federasyonu daha önce Konya'da oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa'nın tarihini ve başlama saatini belirledi. Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar Belediye ve Gençlik Spor kulüpleri arasında oynanacak TFF Süper Kupa, 5 Ağustos Pazar günü yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. daha önce Konya'da oynanacağı açıklanan Süper Kupa mücadelesi 5 Ağustos Pazar günü saat 20:45'te başlayacak" denildi.