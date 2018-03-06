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Sumudica: "Galatasaray'ın farklı skorunu düşünürsek yanlış yaparız"

İlyas KAPLAN/KAYSERI()-KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Pazar günü karşılaşacağımız Karabükspor’un Galatasaray karşısında aldığı farklı sonucu unutmazsak hata yaparız” dedi. Ligin 25’üncü haftasında  sahasında...

Sumudica: "Galatasaray'ın farklı skorunu düşünürsek yanlış yaparız"

İlyas KAPLAN/KAYSERI()-KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Pazar günü karşılaşacağımız Karabükspor’un Galatasaray karşısında aldığı farklı sonucu unutmazsak hata yaparız” dedi.

Ligin 25’üncü haftasında  sahasında Karabükspor’u konuk edecek olan Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica oyuncularını uyardı. Pazar günü zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Sumudica, “Ligde kalması için mucizelere ihtiyacı olan takımla karşılaşacağız. Eğer futbolcularım Karabükspor’un Galatasaray karşısında aldı farklı sonucu düşünürlerse yanlış yaparlar. Oyuncularımla bu konuyu konuştum. Benim için önemli olan skor değil, üç puan. Çünkü puanlar, attığımız gollerden daha önemli. Sezonun ilk yarısı ile ikinci yarısını karşılaştırdığımızda ilk yarıda 8 hafta sonunda 14 puan toplamıştık. Sezonun ikinci yarısında ise henüz 8 puan topladık. Bu maçı da kazanırsak ikinci yarıda 11 puan toplamış olacağız. Bu da sezonun ilk yarısındaki ivmeyi tekrar kazanmamızı sağlayacak” diye konuştu.
Bursaspor ile yapılan müsabakada sarı kart görerek Karabükspor maçında cezalı duruma düşen  kaptan Umut Bulut izinli olarak antrenmana katılmadı.

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