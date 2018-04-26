Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.

Mustafa AKIN, İstanbul-

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Final Serisi son maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-23, 25-23, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 10. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Final Serisi'ni 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde son altı sezonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon Türkiye'deki üç kupayı da (KupaVoley, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi) almayı başaran VakıfBank, 5-6 Mayıs tarihlerinde Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

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-Maç sonu sevinçler

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