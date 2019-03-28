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Sultanlar Ligi'nde çeyrek final maçlarına devam edildi

- VakıfBank yarı finale yükseldi - Eczacıbaşı VitrA öne geçti - THY eşitliği sağladı İSTANBUL () - Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final serisinde bugün 3 mücadele oynandı. Nilüfer Belediyesi'ni 25-21, 25-17 ve 25-12'lik...

Sultanlar Ligi'nde çeyrek final maçlarına devam edildi

- VakıfBank yarı finale yükseldi
- Eczacıbaşı VitrA öne geçti
- THY eşitliği sağladı

İSTANBUL () - Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final serisinde bugün 3 mücadele oynandı.
Nilüfer Belediyesi'ni 25-21, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, ilk maçın ardından ikinci maçta da rakibini aynı skorla geçerek yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 24-26, 15-25, 14-25'lik setlerle 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Günün üçüncü maçında ise Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi. İlk maçı kazanan sarı lacivertli ekip, ikinci maçta kendi sahasında Türk Hava Yolları'na 25-17, 18-25, 25-16, 20-25, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.

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