Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atak Helikopteri düştü 2 Şehit
Helikopter düştü 2 Şehit
aydınSes 'HER YER ENGEL' sayfasında gündeme getirmişti
aydınses uyarmıştı dinlemediler ÖLDÜ
Flash....!!!!! ABD'nin Katar Hava Üssü'de yüksek dereceli alarm...
ABD Hava Üssü'de yüksek dereceli...
Evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Sultanbeyli Belediyespor - Elaziz Belediyespor: 1-0

İSTANBUL, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 21'inci hafta maçında Sultanbeyli Belediyespor ile Elaziz Belediyespor karşı karşıya geldi. Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Erdem Mertoğlu'nun...

Sultanbeyli Belediyespor - Elaziz Belediyespor: 1-0

İSTANBUL, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 21'inci hafta maçında Sultanbeyli Belediyespor ile Elaziz Belediyespor karşı karşıya geldi.
Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Erdem Mertoğlu'nun düdük çaldığı ve yardımcılıklarını Ertan Demirci ile Akın Karabacak'ın yaptığı mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41'inci dakikada Hakan Akman kaydetti. Öte yandan Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen Feyzullah Şahin Güneş, 54'üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi puanını 32'ye yükseltirken, deplasman ekibi 28 puanda kaldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314