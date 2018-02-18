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Sultanbeyli Belediyespor - Baysal İnşaat Düzyurtspor: 2-0

İSTANBUL,() STAT: Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası  HAKEMLER: Onur Bingöl, Osman Baruk, Halit Karacabay SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR:  Hasan (xx), Hakan (xx), Dursun (xxx), Yasin (xxx), Hasan (xx) (Dk. 81Serkan), Fatih (xxx), Göksel (xx), Gökhan...

Sultanbeyli Belediyespor - Baysal İnşaat Düzyurtspor: 2-0

İSTANBUL,()

STAT: Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası 
HAKEMLER: Onur Bingöl, Osman Baruk, Halit Karacabay
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR:  Hasan (xx), Hakan (xx), Dursun (xxx), Yasin (xxx), Hasan (xx) (Dk. 81Serkan), Fatih (xxx), Göksel (xx), Gökhan (xxx), Safa (xx), Semih (xx) (Dk. 61 Salih), Ufuk (xxx) (Dk. 89 Mehmet)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (x), Erdinç (xx), Taşkın (xx), Yücel (x) (Dk. 46 Hakan x), Necati (xx) (Dk. 80 Sefa), Murat (xx), Serkan (x), Emre (xx), Sami (xx), Ali (xx), Samet (xx)
GOLLER: Dk. 40 Gökhan (P), Dk. 90 Fatih (Sultanbeyli Belediyespor) 
SARI KARTLAR: Erdinç (Baysal İnşaat Düzyurtspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 23'üncü hafta mücadelesinde Sultanbeyli Belediyespor, ev sahibi olduğu maçta, Baysal İnşaat Düzyurtspor'u 2-0 mağlup etti. Goller, 40'ıncı dakikada penaltıdan Gökhan ve 90'ıncı dakikada Fatih'ten geldi. Sultanbeyli Belediyespor, puanını 36 yaparken, Baysal İnşaat Düzyurtspor, 27 puanda kaldı.

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