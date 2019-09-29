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Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan ve dün kalp rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Suat Tekelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem Trabzonspor'da futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden...
SPOR 29.09.2019, 15:24
Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan ve dün kalp rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Suat Tekelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir dönem Trabzonspor'da futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan Suat Tekelioğlu için İskenderpaşa Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, kulüp çalışanları, siyasi parti mensupları, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Tekelioğlu'nun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından, Suat Tekelioğlu'nun naaşı, Boztepe'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
Bir dönem Trabzonspor'da futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan Suat Tekelioğlu için İskenderpaşa Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, kulüp çalışanları, siyasi parti mensupları, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Tekelioğlu'nun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından, Suat Tekelioğlu'nun naaşı, Boztepe'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
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