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Suat Kaya'ya Menemen Belediyespor şoku

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tarihinde ilk kez şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da şok gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde 3 sezondur görev yapan ve kariyerinde ilk defa şampiyonluk yaşayan...

Suat Kaya'ya Menemen Belediyespor şoku

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tarihinde ilk kez şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da şok gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde 3 sezondur görev yapan ve kariyerinde ilk defa şampiyonluk yaşayan Teknik direktör Suat Kaya, İzmir ekibiyle yola devam etmeyeceğini açıkladı. Bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli teknik adam yönetimle uzlaşamadığını söyledi. Menemen Belediyespor'a 3 senedir gururla hizmet ettiğini ifade eden Suat Kaya, "Burada güzel izler bıraktığımızı düşünüyorum. Yeni sezonda ben olmayacağım" dedi. 
İzmir ekibinde kulüp yönetimi ve yeni belediye yönetimi arasında yaşanan krizlerin ardından Kaya'nın devam etmeme kararı aldığı iddia edildi. 25 Mayıs'ta olağanüstü genel kurula gidecek Menemen'de halen yönetimi elinde bulunduran Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'in kulüp başkanı seçilmesi halinde çok ciddi bütçeler ayıramayacağını Kaya'ya söylediği de ifade edildi. Suat Kaya'ya şimdiden birçok kulübün teklif götürdüğü vurgulandı. Kaya, teknik adamlık kariyerinde Gazişehir, Orduspor, Ç.Rizespor, Tokatspor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Bucaspor'da çalıştı.

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