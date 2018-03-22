Sualtı Ragbisi U21 Federasyon Kupası Alanya'da başlıyor

ANTALYA, () - TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2018 yılı etkinlik takviminde yer alan Sualtı Ragbisi U21 Federasyon Kupası müsabakaları 23-25 Mart'ta Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak.

Alanya Belediyesi Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek Sualtı Ragbisi U21 Federasyon Kupası müsabakaları 23 Mart Cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Müsabakalara, 8 spor kulübünden 6 kadın ve 8 erkek takım katılacak. Yarışmalarda Türkiye'yi Uluslararası müsabakalarda temsil edecek Sualtı Ragbisi Milli Takımı'nın aday kadrosu da belirlenecek. Geçen yıl Avrupa Şampiyonluğu kazanılan sualtı ragbisinde kupa mücadelelerinin kapanış ve ödül seremonisi ise 25 Mart Pazar saat 12.30'da yapılacak.

TSSF Başkanı Şahin Özen, yarışmalara katılan bütün kulüp ve takımlarına başarılar dileyerek, "Heyecan ve adrenalin dolu maçlar izleyeceğiz. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin iddialı olduğu sualtı ragbisinde geçen yıl kazandığımız Avrupa Şampiyonluğu ile sporcularımızın gücünü kanıtladık. Bu başarı grafiğimizi sürdürmek kararlılığındayız. Federasyon Kupası maçları sırasında yapılacak milli takım aday kadrosu seçmeleriyle bu kararlılığımızın arkasında duracağız" dedi.

TSSF Başkanı Özen, Federasyon Kupası organizasyonuna destek veren Alanya Belediyesi, Antalya ve Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı ve emeği geçen tüm resmi yetkililere, organizasyon ekibine teşekkür etti.

SUALTI RAGBİSİ NASIL OYNANIR?

3,5 - 5 metre derinliğe sahip havuzlarda iki rakip takım arasında oynanan sualtı ragbisinde oyunun amacı, içinde tuzlusu konsantresi bulunan topun, oyun alanının karşılıklı dip kenar köşelerinde bulunan kaleler içine sokularak sayı elde etmek.

(FOTOĞRAFLI)