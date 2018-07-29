Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı dünya 3’üncüsü oldu

İSTANBUL /

Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı, CMAS 20. Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda İngiltere'yi mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Kanada’da 14 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, grubundaki ilk maçını İngiltere ile yapmış ve 3-2 mağlup olmuştu. Bu maçın rövanşı niteliğindeki dünya üçüncülüğü eşleşmesinde Milliler, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek bronz madalyaya uzandılar. Finalde Fransa'yı 3-0 yenen Yeni Zelanda şampiyon, Fransa ise ikinci oldu.

10 MAÇTA 8 GALİBİYET, 35 GOL

Dünya üçüncülüğü maçına kadar 10 karşılaşma yapan Milliler, sadece 2 mağlubiyet aldı. 8 maçtan zaferle çıkan A Milli Takımı, ilk maçında İngiltere'ye 3-2, yarı final maçında da Yeni Zelanda'ya 3-1 yenildi. Çeyrek final maçında Avustralya'ya karşı tarihimizde ilk galibiyeti alan Millilerimiz 2-1'lik skorla Avustralya'nın bu güne kadar ilk kez çeyrek finalde elenmesini sağladı. Türkiye, 2016 yılında Avustralya'ya yenilerek dünya ikincisi olmuştu. Yaptığı 10 maçta 35 gol atan A Milli Takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

TSSF BAŞKANI ÖZEN: "GURURLUYUZ, MUTLUYUZ"

Milli Takım kafilesine başkanlık yapan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonadaki maçlar ve dünya üçüncülüğü ile ilgili şunları söyledi:

"Haksız bir İngiltere mağlubiyeti ile moralsiz başladığımız CMAS 20. Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nı üçüncülükle tamamladık. Üçüncülük maçında, şampiyonadaki ilk maçımızı yaptığımız ve 3-2 yenildiğimiz İngiltere'yi bu kez Millilerimiz 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldular. Yine kürsüdeyiz, yine zirvedeyiz. Aslan yürekli sporcularımızla ne kadar övünsek, gurur duysak az gelir. Bizleri duaları ve sevgi dolu kalpleriyle çok uzaklardan, ülkemizden destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz, mutluyuz."

"YARI FİNAL MAÇINDA HAKEMLER SÜREKLİ CEZA VERDİ"

Yarı final maçında da haksızlığa uğradıklarını vurgulayan Özen, "Yeni Zelanda maçında ilk golü biz attık. Ardından skor 1-1 oldu. Maçın ilerleyen dakikalarında hakem 1 golümüzü iptal etti. Aleyhimize verilen penaltı ile 2-1 yenik duruma düştük. Maç boyunca oyuncularımıza sürekli ceza verildiği için takımımız eksik oyuncuyla oynadı. Bu haksız tutum karşısında morali bozulan Millilerimiz maçı 3-1 kaybederek final maçına veda etti" diye konuştu.

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