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Stuttgart, Korkut ile devam edecek

Anlaşma 2 yıllık İSTANBUL,() Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Türk teknik adam Tayfun Korkut'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Alman ekibinde sezon ortasında Hannes Wolf'un yerine göreve gelen Tayfun Korkut, 2 yıl daha...

Stuttgart, Korkut ile devam edecek

Anlaşma 2 yıllık

İSTANBUL,()

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Türk teknik adam Tayfun Korkut'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Alman ekibinde sezon ortasında Hannes Wolf'un yerine göreve gelen Tayfun Korkut, 2 yıl daha Stuttgart'ın başında olacak. Stuttgart, Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından Bundesliga'da çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak sezonu 7'nci sırada tamamlamıştı. Yönetim bu başarılı performansın ardından, 2018-2019 sezonunun sonunda sözleşmesi bitecek olan Türk teknik adamın kontratını 2020'nin sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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