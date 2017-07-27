Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Sturm Graz Teknik Direktörü Foda: "Zor olacak ama turu geçmemiz mümkün"

Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri için büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi. Kendi kalelerine bireysel bir hata sonucu gol attıklarını aktaran Foda, şöyle konuştu: "İkinci...

Sturm Graz Teknik Direktörü Foda: "Zor olacak ama turu geçmemiz mümkün"

Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri için büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi. Kendi kalelerine bireysel bir hata sonucu gol attıklarını aktaran Foda, şöyle konuştu:
"İkinci yarı baskılı oynadık ama oyunu çeviremedik. Gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik. Oyuncularım çok üzüntülü bir durumda. Maalesef elimiz boş durumdayız. Seyircilerimize teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Mladost'tan daha güçlü bir takım Fenerbahçe. Maç 2-2 olsaydı iyi olacaktı. Şimdi çok zor olacak ama bir sürpriz her zaman olabilir. Zor olacak
ama turu geçmemiz mümkün. Yorgun bir dönemden çıkmamıza rağmen sonlara doğru baskı uyguladık. Maalesef kendimizi mükafatlandıramadık."

Hakan TARHAN-Graz-

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314