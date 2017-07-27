Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Sturm Graz-Fenerbahçe maçının ardından 2

Alper Potuk "İyi ve avantajlı bir skor aldık. İnşallah üst tura geçmek istiyoruz."  Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz karşısında aldıkları 2-1 galibiyetin tur atlamak için önemli...

Sturm Graz-Fenerbahçe maçının ardından 2

Alper Potuk "İyi ve avantajlı bir skor aldık. İnşallah üst tura geçmek istiyoruz." 

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz karşısında aldıkları 2-1 galibiyetin tur atlamak için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.
Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alper, çok iyi hazırlandıkları bir maçı galip bitirdiklerini anlatarak, "Maça kötü başladık biraz. Ummadığımız bir şekilde basit bir gol yedik. Daha sonra toparlandık, kendimize geldik. İlk yarı iyi bir oyun ortaya çıkardık. Hazırlık dönemindeyiz daha, bu yüzden ikinci yarı oyundan biraz düşmüş olabiliriz. Bize yakışmayan pozisyonlar verdik rakibimize. Zaman zamna maçın kontrolünü ele aldılar. Buradan en önemli olan avantajlı skorla dönmekti. İyi ve avantajlı bir skor aldık. İnşallah üst tura geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
BAŞARILARIMIZA HOCAMIZLA DEVAM ETMEK İSTERİZ
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın performansında pay sahibi olduğunu dile getiren Alper, "Hocamız beni forvet arkası ve kanatlarda kullanıyor. Geldiğinde birebir çok ilgilendi benimle. hem benimle hem takım arkadaşlarımın özgüvenini çok üste çıkarıyor hocamız. Başarılarımıza hocamızla devam etmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü Dökümü 
---------------------------
-Futbolcular çıkış
-Alpar Potuk açıklamalar 

Hakan TARHAN-Graz- 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314