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STSL'de 1'inci hafta programı belli oldu

İSTANBUL,() -  Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci hafta programı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4'üncü...

STSL'de 1'inci hafta programı belli oldu

İSTANBUL,() - 

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci hafta programı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4'üncü hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1'inci hafta maç programı şöyle:

10 AĞUSTOS 2018 CUMA
21:45 MKE Ankaragücü - Galatasaray 

11 AĞUSTOS 2018 CUMARTESİ
19:30 Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa 
21:45 Fenerbahçe - Bursaspor

12 AĞUSTOS 2018 PAZAR
19.30 Atiker Konyaspor  - B.Ş.BLD. Erzurumspor
19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor 
21:45 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
21:45 Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor
21.45

13 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ
21:45 Kayserispor - Antalyaspor 

(FOTOĞRAFLI)

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