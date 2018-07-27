STSL'de 1'inci hafta programı belli oldu

İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci hafta programı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4'üncü hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1'inci hafta maç programı şöyle:

10 AĞUSTOS 2018 CUMA

21:45 MKE Ankaragücü - Galatasaray

11 AĞUSTOS 2018 CUMARTESİ

19:30 Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

21:45 Fenerbahçe - Bursaspor

12 AĞUSTOS 2018 PAZAR

19.30 Atiker Konyaspor - B.Ş.BLD. Erzurumspor

19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

21:45 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor

21:45 Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor

21.45

13 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ

21:45 Kayserispor - Antalyaspor

(FOTOĞRAFLI)