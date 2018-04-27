Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

STK'lardan Trabzonspor’un bağış kampanyasına destek

TRABZON,() - TRABZONSPOR’un başlattığı bağış kampanyasına destek veren Trabzon’daki dört Sivil Toplum Örgütü, ortak basın toplantısı düzenleyerek, ‘İş Alemi TS61 Trabzonsporumuza Destek’ kampanyası başlattı. Trabzon Ticaret ve...

STK'lardan Trabzonspor’un bağış kampanyasına destek

TRABZON,() - TRABZONSPOR’un başlattığı bağış kampanyasına destek veren Trabzon’daki dört Sivil Toplum Örgütü, ortak basın toplantısı düzenleyerek, ‘İş Alemi TS61 Trabzonsporumuza Destek’ kampanyası başlattı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı Şadan Eren, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri İdris Çevik katıldı.
HACISALİHOĞLU: “TRABZONSPORUMUZA DESTEK ZAMANIDIR”
Suat Hacısalihoğlu, iş dünyası adına yaptığı açıklamada, “Meslek örgütleri olarak bizler şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin en büyük ortak değeri ve gururu olan Trabzonsporumuza bugün olduğu gibi geçmişte de her zaman sahip çıktık, bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz. Gönlü derya olan milyonlara buradan sesleniyoruz; en zor dönemlerde olduğu gibi bugün de büyük küçük demeden herkesin katkısına ihtiyacı olan Trabzonsporumuza destek zamanıdır. Zor günler milyonların sevgisi, desteği ile aşılacaktır. Dört meslek örgütü olarak başlattığımız ‘İş Alemi TS61 Trabzonsporumuza Destek’ kampanyamıza tüm üyelerimizin desteklerini bekliyoruz. Dünyanın dört bir köşesindeki gönlü derya olan Trabzonspor hayranlarını büyük küçük demeden destek kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Desteklerin çığ gibi büyüyerek büyük bir soluk olacağına inancımız tamdır. Gönlü derya olan insanlarımız var oldukça Trabzonsporumuz yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314