Sporun zirvesinden Altınordu'ya destek

TORBALI'daki Metin Oktay Tesisleri'nin geliştirilmesi için Ankara'da bir dizi görüşme yapan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu'ndan tam destek sözü aldı.

İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Hamza Dağ, Altınordu Medya İlişkileri Yönetcisi Ali Ergöçmez ile İZVAK Başkanı Ali Erten ve İZVAK Ankara Temsilcisi Cüneyt Başak'ın da katıldığı Başkent çıkarmasında Özkan ilk görüşmeyi Bakan Kılıç'la yaptı. Kılıç'a Metin Oktay Tesisleri ile ilgili detaylı bir sunum yapan Başkan Özkan, 2012 yılından bu yana inşa edilen tesisler, genç milli takımlara kazandırılan oyuncular, elde edilen başarılar ve hedeflerle ilgili de kapsamlı bilgiler aktardı. Özkan, sunumda Metin Oktay Tesisleri'ne yapılması gereken yatırımları da anlatırken, Bakan Kılıç'ı hem 8 Şubat'ta İzmir'de Atletico Madrid ile oynanacak UEFA U19 Gençlik Ligi maçına, hem de Türk futbolu için rol model olarak gösterilen tesisleri yerinde görme daveti yaptı. Kılıç, yapılacak ilk İzmir programında Altınordu tesis ziyaretlerini gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Altınordu, tesis ve altyapıya yaptığı yatırımlarla örnek bir kulübümüz. Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nin geliştirilmesi ile ilgili gerekli incelemelerimizi yapacağız" dedi. Başkan Özkan, daha sonra Mehmet Baykan ve Mehmet Kasapoğlu'na da tesisler ve milli oyuncular ile ilgili sunumlar yaptı. Altınordu'nun 3 kez düzenlediği ve Avrupa'nın en iyi turnuvaları arasına giren U12 İzmir Cup hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı ziyaretlerde, karşılıklı fikir alış verişinde bulunulurken, birlikte çalışılabilecek projeler masaya yatırıldı. Baykan ve Kasapoğlu, Altınordu'yu dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Altınordu bugüne kadar yaptıklarıyla çok farklı bir yolda olduğunu gösterdi. Bize düşen, bu sistemin daha da başarılı olabilmesi için gerekli desteği vermektir" diye konuştular. Ankara'da çok yararlı temaslarda bulunduklarını söyleyen Özkan, "İzmir'de bir çok şeyi başarırken, sistemi genele yayabilmek amacıyla bunları ülkeyi yönetenlerle de paylaşmak çok önemli. Kendilerine sıcak yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Yaptığımız yatırımların ilgi ve taktir görmesi bizi daha da heyecanlandırdı. Ankara programımızda yanımızda bulunarak destek olan İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Hamza Dağ'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca ihtiyaçlarımızla yakından ilgilenen ve tüm enerjisini ortaya koyan Ali Erten başkanlığındaki İZVAK yönetiminin varlığı bana göre tüm İzmir kulüpleri için büyük bir şans. Ankara ile daha güçlü ilişkiler kurmak ve geliştirmek için İZVAK bizlere her zaman güç verecek" ifadesini kullandı. FOTOĞRAF