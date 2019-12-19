Sporun Enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi (2)

Bakırköy Ata Spor Kulübü?nün düzenlediği ve Bakırköy?de yaşayan vatandaşların anketle katıldığı ?Sporun Enleri 2019? töreninde ödüller sahiplerini buldu. Renaissance Polat İstanbul Hotel?de düzenlenen törende 2019 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporculara ödülleri verildi. Düzenlenen törene; Eski bakan Murat Başesgioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Anadolu Efes Basketbol Takımı Genel Direktörü Alper Yılmaz, Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, milli sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.



?Yılın Spor İnsanı? ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu?nun olurken, ?Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı? ödülü Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz?e, ?Yılın Erkek Sporcusu? ödülü dünya artistik cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak?a, ?Yılın Kadın Sporcusu? ödülü olimpiyat kotası alan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu?na, ?Türk Sporuna Katkı Ödülü? ise Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran?a verildi.



Spor Spikeri ve TV100 Spor Müdürü Emre Tilev ile Nuray Demirdağ?ın sunduğu gecede spor haberlerini başarı ile yansıtan medya mensupları da ödüllendirildi.



BÜLENT KERİMOĞLU BAKIRKÖY?DEN DAHA BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRME AZMİMİZİ ARTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ



Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, ??Bir arada olmak izim için büyük mutluluk. Bakırköy?de sizlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Bugün de sporun enlerinde bir aradayız. Amatör spor kulüplerini desteklemek için uluslararası sporculara destek olarak ve dahası Bakırköy?de 7?den 70?e herkese spor yaptırarak Türk sporuna destek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Değerli yöneticilerimize ve Bakırköylülere bir daha şükranlarımızı sunuyorum. Bakırköy?den daha başarılı sporcular yetiştirme azmimizi artırarak devam edeceğiz?? dedi.



SAİT BABAOĞLU MİLLİ SPORCULARI ÖDÜLLENDİREMEYİZ, TEŞVİK EDERİZ



Bakırköy Belediyesi Kültür Müdürü Sait Babaoğlu, ??Biz milli sporcuları şampiyon sporcuları biz ödüllendiremeyiz onlar için tek ödül vardır ulusal marşımızla Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çekmektir. Biz sadece onları teşvik ederiz?? diye konuştu.



MURAT BAŞESGİOĞLU ZORUNLU İMKANLARLA ŞAMPİYON ÇIKARAN KULÜBÜ TEBRİK ETMEK LAZIM



Yaşam Boyu Onur Ödülü?nün sahibi olan eski Bakanlardan Murat Başesgioğlu, ??Öncelikle bundan sonraki hayatımda çok değerli yeri olacak bu ödülü bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim Ata Spor ile yolumuz 1997 yılında kesişti. Zihnimde kalan şu; bir öğretmenin kendisini spora adamışlığının tablosunu burada görüyorsunuz. Bu onun adanmışlığıdır. Avrupa şampiyonu, balkan şampiyonu çıkaran, 10 bine yakın sporcuyu eğiten zorunlu imkanlarla şampiyon çıkaran kulübü tebrik etmek lazım. Ben amatör spor kulüplerini şöyle tanımlıyorum, çöldeki vahalar gibidir. Çocuklarımızın sığındığı limanlardır. Çocuklarımızın özgürce yaşayabildikleri ailelerin çocuklarımız ne yapacak endişesi olmadan ruh ve beden eğitimlerini buralarda tamamlasınlar?? şeklinde konuştu.



MUSTAFA CENGİZ EN DEĞERLİ PARÇAMIZI KAYBEDİYORDUK YENİDEN BULDUK, ÇOK MUTLUYUZ



Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı ödülünün sahibi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ??Hemşeriyiz bizim mabedimiz Florya, Bakırköy. Biz en değerli parçalarımızdan birini kaybediyorduk yeniden bulduk çok mutluyuz bu konuda. İdari ibradan dolayı terk etmemenin büyük bir nedeni de Florya?yı tamamlamaktı. Burası altyapı için oldukça çok önemli. Ata Spor Kulübü yüzmede 103 milli sporcu çıkarmış. Bir kuluçka görevi görüyorlar, Türk toplumunun sağlıklı büyümesinin yolunu açıyorlar. Olimpik sporlara Galatasarayımız, Fenerbahçemiz çok hizmet ediyorlar. Devletimiz de destek oluyor. Amatör sporun her şeyin anasıdır. Bu bağlamda Türk sporu adına ödül törenini düzenleyenlere teşekkür ediyorum?? diye konuştu.



SADETTİN SARAN ÜNİVERSİTEYİ SPOR BURSU İLE TAMAMLADIM



Üniversiteyi spor burslu ile yurtdışında tamamladığını söyleyen Sadettin Saran, ??Bu ödülün kendisi için çok önemli olduğunu ve kazancının bir bölümünün de spordan geldiğini dile getirdi.



ŞAHİKA ENCÜMEN SON DÖNEMLERDE DÜNYAMIZIN NE KADAR KÖTÜYE GİTTİĞİNİ VE KIRMIZI ALARM VERDİĞİNİ GÖZLEMLİYORUM



Çevreye En Duyarlı Sporcu Ödülü Şahikan Encümen, sualtı sporlarının tamamen doğa ile ilgili bir spor olduğunu ifade ederek, ??Son dönemlerde dünyamızın ne kadar kötüye gittiğini ve kırmızı alarm verdiğini gözlemliyorum. Bizler yüzünden bir çok su altı canlısı tehlike altında. İlk defa çevre ile ilgili bir ödül alıyorum. Çok onore oldum. Bundan sonraki denemelerde bu çok önemli bir motivasyon olacak?? şeklinde konuştu.



ALPER YILMAZ LARKIN, FEDERASYON İLE GÖRÜŞME YAPACAK



Anadolu Efes Basketbol Takımı Genel Direktörü Alper Yılmaz, Shane Larkin?in Türk Milli Takımına geçmesi ve sonrasında alacağı isim ile ilgili olarak, ??Larkin?in ismi konusunda kendi ismini koruyacak herhalde. Bu hafta bir görüşme yapılacaktı ama yoğun tempodan dolayı olmadı. Federasyon ile görüşecekler nasıl ilerlenecek bekliyoruz. Biz Bakırköy?de yaşayan bir takım olarak Türkiye?nin takımı olma yönünde ilerliyoruz. Hocamızın geçen sene yaktığı ateşi bir adım daha ileriye götürmek istiyoruz?? diye konuştu.



ERGİN ATAMAN HEDEFİMİZ ÇOK BÜYÜK



Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, ??Böylesine güzel bir gecede bizleri onurlandırdığı için Ata Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ödül için. Çok önemli bir platformda ciddi bir yarış yapıyoruz. Geçen sene takımı finale çıkarma başarısı gösterdik. Bu sene aynı başarımız devam ediyor. Yorgunuz da 2 saat önce döndük Zalgris deplasmanından. Hedefimiz çok büyük, gerek Türkiye?de gerekse de Avrupa?da keyif veren bir basketbol oynadı takımımız?? dedi.



SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI?NDA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM



Yılın Kadın Sporcusu ödülünü alan olimpiyat kotası sahibi dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, ??Bir çok Avrupa ve dünya şampiyonasında dünya sıralamasında ülkenizi en iyi şekilde temsil ettim. Karate 2020 Tokyo Olimpiyatları?nda ilk defa yer alacak. İnşallah orada da bu teşviğin sonucunu en iyi şekilde alırım?? dedi.



DERİN TOPARLAK PALETLİ YÜZMENİN DAHA ÇOK TANINMASINI İSTİYORUM



Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sporcusu ödülünü alan paletli yüzmede Avrupa Şampiyonu olan Derin toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu, ödüllerini annelerinin elinden aldılar. Aldığı başarılar ile hayallerini gerçekleştirmiş olduğunu dile getiren Derin Toparlak, paletli yüzmenin daha çok tanınmasını istediğini dile getirdi.



Canberk Babaoğlu ise Derin Toparlak ile aldıkları başarılardan bahsederken aldıkları sonuçların kendilerine daha iyi olmaları yönünde bir yol izlediği ve ülkemizi daha iyi temsil etmek için daha motive ettiğini söyledi.



Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen ?Sporun Enleri 2019? töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde



?YILIN SPOR İNSANI?



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu



?YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ?



Eski Bakan Murat Başesgioğlu



?YILIN EN BAŞARILI KULÜP BAŞKANI?



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz



?YILIN ALTYAPIYA EN ÇOK ÖNEM VEREN BAŞKANI?



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu



?YILIN SPOR YÖNETİCİSİ?



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç



?TÜRK SPORUNA KATKI ÖDÜLÜ?



Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran



?YILIN FUTBOL TAKIMI VE TEKNİK DİREKTÖRÜ?



A Milli Futbol Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş



?YILIN FUTBOLCUSU?



Fenerbahçe takım kaptanı Emre Belözoğlu



?YILIN BASKETBOL TAKIMI VE KOÇU?



Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman



?YILIN VOLEYBOL TAKIMI?



A Milli Kadın Voleybol Takımı



?YILIN ERKEK SPORCUSU?



Olimpiyat kotası alan dünya artistik cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak



?YILIN KADIN SPORCUSU?



Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu



?YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SPORCUSU VE ANTRENÖRÜ?



Paletli yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu



?YILIN ÜMİT VAAT EDEN SPORCUSU?



Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy



?YILIN EN SEMPATİK SPORCUSU?



Milli okçu Mete Gazoz



?ÇEVREYE EN DUYARLI SPORCU



Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen



?YILIN EN İYİ SPOR KANALI?



TRT Spor



?YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI?



Ajans Saati



?JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ?



Demirören Haber Ajansı ()



Anadolu Ajansı (AA)



İhlas Haber Ajansı (İHA)



?YILIN EN RENKLİ SPOR PROGRAMI VE YAPIMCISI?



Sporcu Vizesi ? Siyamend Kaçmaz



?YILIN EN İYİ SPOR GAZETESİ?



Fanatik Gazetesi



?YILIN EN İYİ SPOR SAYFASI?



Sabah Gazetesi



?YILIN EN İYİ SPOR YAZARI?



Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın



?YILIN EN SES GETİREN SPOR HABERİ?



MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler



?YILIN EN İYİ SPOR MUHABİRİ?



Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi



?YILIN EN HIZLI ÇIKIŞ YAPAN DİJİTAL PLATFORMU?



Asist Analiz



?YILIN SOSYAL MEDYA HESABI?



Tribün Dergi



?YILIN SPOR PORTALI?



Spor Arena Hürriyet



?YILIN EN İYİ SPORA DESTEK VEREN KADIN HABER MUHABİRİ?



Merve Görgün ? FOX TV



?YILIN EN İYİ AMATÖR SPORDA DESTEK VEREN HABER KANALI?



NTV (Halil Demir) - STAR TV (Tamer Oskay)



?YILIN EN İYİ AMATÖR SPORDA FARKINDALIK YARATAN TV PROGRAMI VE YAPIMCISI?



Tek Rumeli Mehmet Çelik?le Spor Penceresi



?YILIN EN BAŞARILI FEDARASYONU?



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu



?YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FEDARASYONU



Triatlon Federasyonu