Sportive, Yüzme Federasyonu'na yeniden sponsor oldu

Yalçın: Sportive bizden hiçbir zaman güvenini esirgemedi

Selgur: Federasyona güveniyoruz

Mustafa AKIN / İSTANBUL,()

Türkiye Yüzme Federasyonu, Sportive markası ile sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen sponsorluk toplantısına Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur, milli yüzücüler Selen Özbilen, Berkay Öğretir, Aleyna Özkan ve Alpkan Örnek katıldı.

YALÇIN: SPORTİVE BİZDEN HİÇBİR ZAMAN GÜVENİNİ ESİRGEMEDİ

TYF Başkanı Erkan Yalçın, Sportive ile yenilenen anlaşmayla ilgili olarak, "Ülke gelişince yüzme de gelişiyor. Bunun için neler yapabiliriz diye projeler üretiyoruz. Yüzmeyi geliştireceğiz, yüzme kültürü inşaa edeceğiz diyerek yola çıktık. Sportive bizden hiçbir zaman güvenini esirgemedi. Her daim bizimle yolda oldular. 'Biz size inanıyoruz, ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız' dediler. Emekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yalçın, yüzme ile ilgili yaşanan başarılar hakkında da, "Altyapımızda 220 sporcunun olduğu günden 1200 sporcuyla finalleri yaptığımız bir döneme geldik. Bu gelişimin en büyük göstergesi. Yüzme çok zor bir spor. Yüzme ile ilgili kesin sonuç söylemek mümkün değil. Olimpiyatlara kısa zaman kala Berkay Öğretir bayrağımızı göndere çekmek için büyük mücadele veriyor. Olimpiyat A Kotası hakkını aldı. Avrupa Gençler'de ilk defa madalya ile ülkemize geldiler. Yüzme gelişiyor. Bu çalışmalarının karşılığını milletimize yakışır şekilde alacağımıza inanıyorum. Bu sesler Türkiye'nin ayak sesleridir. Kendi sporcularımıza ve antrenörlerimize gereken kıymeti verince başarı kaçınılmazdır" şeklinde konuştu.

SELGUR: FEDERASYONA GÜVENİYORUZ

Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur ise, Türkiye Yüzme Federasyonu ile sponsorluk anlaşmasının yenilenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirirken, "3 yıldır yüzme federasyonu ve milli takımın ana sponsoruyuz. Bugün 3 yıl daha anlaşmayı uzatacağız. Federasyonun yaptığı işleri başarılı buluyoruz. Sportive olarak yüzde yüz yerli bir sermayeyiz. Spor endüstrisinde en büyük şirketlerinden biriyiz. Federasyona güveniyoruz ve yaptıkları işleri başarılı bulduğumuz için anlaşmamızı uzatıyoruz. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi o ülkede yapılan sporla bire bir ilişkilidir. Türkiye'de kitle sporların dışında amatör sporlarda yapılacak çok işler var. Türkiye'de futbol ve basketbolun en büyük tedarikçilerinden biriyiz ama yüzmeye de çok inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

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