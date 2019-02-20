Sporla yatıp, sporla kalkıyor

Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK/ADANA, ()

Adana'nın motokros, karting pilotu ve kadın teknik direktörü Şendağ Durmaz, elde ettiği başarılarıyla dikkat çekiyor.

Kentteki özel bir hastanede direktör asistanı olarak görev alan ve aynı zamanda Adana'da çekilen bir televizyon dizisinde oyunculuk yapan bir çocuk annesi hız tutkunu Şendağ Durmaz, uzun yıllardır spora olan ilgisiyle birlikte başarılar elde etti.

4 yıl boyunca Otomobil Sporları Adana İl Temsilciliği görevinde bulunan Durmaz, Türkiye Otomobil Sporları (TOSFED) hobi karting Akdeniz bölgesi denetmenliği görevini sürdürüyor.

2017 yılında Türkiye çapında 130 şirket takımın katıldığı halı saha futbol turnuvasında 'en iyi teknik direktör' seçilen Durmaz, Antalya'da düzenlenen törenle ödülünü aldı. 2018 yılı kasım ayında kentte yapılan 'Motokross Cumhuriyet Kupası' yarışında Onur Kupası kazandı. Adana'da çekimleri süren bir televizyon dizisinde rol alan Durmaz, sporcu kimliğinin yanı sıra dizilerdeki başarısıyla da dikkat çekiyor.

"KARTİNGİN SULTANI"

Kentte ilk kez 'Kartingin sultanı' olarak tanındığını anlatan Durmaz, "Adana'da küçük bir yarış yapılmıştı, erkeklerle yarışıp tek kadın olarak ödül almıştım. Burada ise aslında kadınların da bir çok şeyi başarabileceğinin canlı örneği olduğuma inanıyorum. Çünkü erkeklerle mücadele edip ödül almak onur verici bir şey. Bunu devam ettirdim, pes etmedim. Motor sporları da erkek sporu olarak biliniyor. Açıkçası burada da bir şeyler yapmak istiyorum. Motokrosta başarılı işlere imza atmak istiyorum" dedi.

"EN BAŞARILI KADIN TEKNİK DİREKTÖR"

Adana'da olmayan motokros parkurunu kendi emekleriyle yaptıklarını, 15 kişiyle tamamladıklarını kaydeden Durmaz, şunları söyledi: "Şu an biz bu parkurda Türkiye Kupası'nın bir ayağını getirmeye çalışıyoruz. Adana'da kartingde başka bir kadın olmadı. Eğitim vermeye çalıştık, başaramadılar. Futbol aşağıyım. Halı saha turnuvasında teknik direktör olarak görev aldım. Yine erkeklerle mücadele ettim, takımımızı finale taşıdık. Türkiye çapında bir oylama sonucu Türkiye'nin en başarılı kadın teknik direktörü ödülünü aldım. Bu da beni çok onurlandırdı. 118 teknik direktörle mücadele ettim, tek kadın bendim."

Kendisinin Fatih Terim hayranı olduğunu anlatan Durmaz, kendisine 'Dişi Terim' denildiğini belirterek bir gün Fatih Terim ile birlikte aynı sahada olmayı istediğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şendağ Durmaz'ın açıklamaları

-Yarış parkurundan detaylar

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)