Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Sporda şiddete karşı toplandılar!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu: "Amacımız sahaların şiddetten arındırılması" Ercan ATA - ANKARA / Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak...

Sporda şiddete karşı toplandılar!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu: "Amacımız sahaların şiddetten arındırılması"

Ercan ATA - ANKARA /

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısı öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Kasapoğlu, "Amacımız sahaların şiddetten arındırılması" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve 18 Süper Lig kulübünün temsilcileri katıldı.
Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Kasapoğlu, "Bugün burada '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklerle ilgili toplanıyoruz. Kanunla ilgili son rötuşları yapıyoruz. Amacımız; sahaların şiddetten arındırılması" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Toplantı salonuna gelenler
- Kasapoğlu'nun konuşması
- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325