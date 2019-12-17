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Sporda 2019 yılının "EN"leri belli oldu

İSTANBUL,() -  Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerine verilecek. Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy'de yaşayan vatandaşların anketle katıldığı "Sporun...

SPOR 17.12.2019, 14:36
Sporda 2019 yılının "EN"leri belli oldu

İSTANBUL,() - 
Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerine verilecek.
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy'de yaşayan vatandaşların anketle katıldığı "Sporun Enleri 2019" töreni 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. 2019 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, Bakırköy Belediyesi'nin katkılarıyla ödüllerine kavuşuyor. Renaissance Polat İstanbul Hotel'deki görkemli gecede birçok isim "Sporun Enleri 2019" töreniyle başarılarını taçlandıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da "Yılın Spor İnsanı" ödülünü alacağı gecede "Yaşam Boyu Onur Ödülü" eski bakan Murat Başesgioğlu'na verilecek. "Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı" Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz olurken, "Yılın Alt Yapıya En Çok Önem Veren Başkanı" ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi. "Yılın Erkek Sporcusu" ödülü dünya artistik cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak'a giderken "Yılın Kadın Sporcusu" ödülünün sahibi olimpiyat kotası alan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu oldu.  "Türk Sporuna Katkı Ödülü" ise Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'a takdim edilecek.
Gecede spor haberlerini başarı ile yansıtan medya mensupları da ödüllendirilecek.
Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde:

"YILIN SPOR İNSANI"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

"YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ"
Eski Bakan Murat Başesgioğlu

"YILIN EN BAŞARILI KULÜP BAŞKANI"
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

"YILIN ALT YAPIYA EN ÇOK ÖNEM VEREN BAŞKANI"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu 

"YILIN SPOR YÖNETİCİSİ"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

"TÜRK SPORUNA KATKI ÖDÜLÜ"
Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran

"YILIN FUTBOL TAKIMI VE TEKNİK DİREKTÖRÜ"
A Milli Futbol Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş

"YILIN FUTBOLCUSU"
Fenerbahçe takım kaptanı Emre Belözoğlu 

"YILIN BASKETBOL TAKIMI VE KOÇU"
Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman

"YILIN VOLEYBOL TAKIMI"
A Milli Kadın Voleybol Takımı

"YILIN ERKEK SPORCUSU"
Olimpiyat kotası alan dünya artistik cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak

"YILIN KADIN SPORCUSU"
Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu

"YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SPORCUSU VE ANTRENÖRÜ"
Paletli yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu

"YILIN ÜMİT VAAT EDEN SPORCUSU"
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy

"YILIN EN SEMPATİK SPORCUSU"
Milli okçu Mete Gazoz

"ÇEVREYE EN DUYARLI SPORCU
Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen

"YILIN EN İYİ SPOR KANALI"
TRT Spor

"YILIN EN İYİ  SPOR PROGRAMI"
Ajans Saati

"JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ" 
Demirören Haber Ajansı ()
Anadolu Ajansı (AA) 
İhlas Haber Ajansı (İHA)

"YILIN EN RENKLİ SPOR PROGRAMI VE YAPIMCISI"
Sporcu Vizesi - Siyamend Kaçmaz 

"YILIN EN İYİ SPOR GAZETESİ"
Fanatik Gazetesi 

"YILIN EN İYİ SPOR SAYFASI"
Sabah Gazetesi

"YILIN EN İYİ SPOR YAZARI"
Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın 

"YILIN EN  SES GETİREN SPOR HABERİ"
MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler

"YILIN EN İYİ SPOR  MUHABİRİ" 
Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi

"YILIN EN İYİ SPORA DESTEK VEREN KADIN  HABER MUHABİRİ"
Merve Görgün - FOX TV

"YILIN EN İYİ AMATÖR SPORDA DESTEK VEREN HABER KANALI"
NTV (Halil Demir) - STAR TV (Tamer Oskay)

"YILIN EN İYİ AMATÖR SPORDA FARKINDALIK YARATAN TV PROGRAMI VE YAPIMCISI"
Tek Rumeli / Mehmet Çelik'le Spor Penceresi 

"YILIN EN BAŞARILI FEDARASYONU"
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 

"YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FEDARASYONU
Triatlon Federasyonu 

"YILIN EN HIZLI ÇIKIŞ YAPAN DİJİTAL PLATFORMU"
Asist Analiz

"YILIN SOSYAL MEDYA HESABI"
Tribün Dergi 

"YILIN SPOR PORTALI" 
Spor Arena / Hürriyet 

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