Sporcular en sık dizden yaralanıyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - TÜRKİYE Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Merter Özenci, 15 ila 45 yaş arasındaki sporcularda yaralanma sıklığının daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizde en sık diz yaralanmasının görüldüğü spor dalları, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, kayak olarak sayılabilir" dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Alpay Merter Özenci, spor yaralanmaları ve güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Özenci, spor yaralanmaları, ağırlıklı eklem rahatsızlıkları ve artroskopik cerrahide gelinen son noktayı anlattı.

Eklem rahatsızlıklarının çoğunluğunun sportif faaliyetler sırasında meydana gelen yaralanmalardan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Özenci, spora ilginin yaygınlaşması ve genç yaştan itibaren çekişmeli ve rekabete dayalı müsabakaların giderek artmasının sakatlanmaları da beraberinde getirdiğini belirtti. Prof. Dr. Merter Özenci, “Teşhis ve tedavi yöntemlerindeki teknolojiye paralel gelişmeler, eklem yaralanmalarında spora dönüşü hızlandırmaktadır. Özellikle futbolcularda uzun süreli spordan ayrı kalmayı gerektiren yaralanmaların başında diz yaralanmaları geliyor. Tedavide kullanılan artroskopik cerrahi yöntemi ülkemizde de dünya ile eş zamanlı kullanılabiliyor" dedi.

Sporcuların diz bölümünde en sık yüzde 20 oranında ön çapraz bağ yaralanmalarına rastlandığını hatırlatan Prof. Dr. Alpay Merter Özenci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yüzde 10 oranında iç menisküs, yüzde 8 oranında iç yan bağ ve yüzde 4 oranında da dış menisküs yırtıklarını sıklıkla tedavi ediyoruz. Ön çapraz bağda en sık yaralanan diz bağıdır. ABD'de yapılan araştırmalara göre yılda 200 bin yaralanma sayısı bildirilmiştir. Bu rakamı genel nüfusa oranladığımızda 3 bin 500 kişide 1 kişi ön çapraz bağ yaralanmasına uğramaktadır. Türkiye'de de nüfusa bölersek aynı rakamı bulmak mümkün."

Ön çapraz bağ yaralanmalarının kadınlarda 2 ila 8 kat daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Özenci, sözlerini şöyle tamamladı:

“15 ila 45 yaş arasında sporcularda yaralanma sıklığı daha fazla. Ülkemizde en sık diz yaralanmasının görüldüğü spor dalları, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, kayak olarak sayılabilir. Sporcular ön çapraz bağ ve diğer diz yaralanmalarını tamamen ortadan kaldıramaz. Ancak sıklığını azaltabilirler. Sporcu, antrenör ve aile birlikte eğitilip bilgilendirilmelidir. Bilinçli antrenman şekilleri ve spor yapılan alanların sürekli kontrolü ve yenilenmesiyle yaralanma sıklığını azaltmak mümkün. Parklardaki spor aletlerini de bilinçli kullanmak lazım. Her aletin yanında mutlaka nasıl ve ne için kullanılması gerektiği belirtilmelidir."

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