'Spora başlamasaydım, evlenmiş, köyde çocuk bakıyordum'

2016 yılı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu Yasemin Zengin, mezun olduğu lisede öğrencilerle buluştu. Hiç amacı yokken bir anda hayatının değiştiğini belirten Yasemin Zengin, "Köyde çocuk yaşta evlilikler oluyor. Ben de bu spora başlamasaydım, evlenmiştim ve köyde çocuk bakıyordum" dedi.Balkan Şampiyonu Yasemin Zengin, mezun olduğu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri programına katıldı. Programda okul hayatı, atletizme başlaması ve elde ettiği başarıları öğrenciler ve öğretmenlerle paylaşan Yasemin Zengin, ilkokul 4'üncü sınıfta katıldığı yarışmalarda önce Burdur 8'incisi, daha sonra Burdur 3'üncüsü olduğunu anlattı.'ARKADAŞLARIMLA KAFEYE GİDİP OTURMUŞLUĞUM YOK'Antrenörü Asım Yüz'ün kendisini takımında görmek istediğini kaydeden Yasemin Zengin, "Asım Hoca, okuduğum Kayaaltı Köyü İlkokulu'na gelerek öğretmenlerimden ve babamdan kız ister gibi istedi. Liseyi bu okulda Grafik Tasarım Bölümü'nde okudum. Geldiğimde hiçbir hedefim yoktu. Asım Hocam 'Başarılı olacaksan dediklerimi yapacaksın' dedi. Arkadaşlarımla bir kafeye gidip oturmuşluğum yok 4 yılda. Antrenörüm önüme bir sürü kitap yığdı ve 'Bunları okuyacaksın, başka çaren yok' dedi. Antrenmanlarıma devam ettim. Lise ikinci sınıfta ilk dağ yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldum ve milli takıma seçildim. Fransa'da takım olarak şampiyon olduk, ben bireysel olarak dünya 9'uncusu oldum" dedi.'BALKAN ŞAMPİYONU OLDUM'Üniversite sınavını kazanamamasının hayatının en kötü anı olduğunu vurgulayan Yasemin Zengin, "Sınav sonuçları açıklanınca 'Ben nasıl kazanamam' diye hüngür hüngür ağladım. Stadyuma gidip eşyalarımı toplayıp, 'Hocam hakkınızı helal edin, ben köye dönüyorum' dedim. Hocam kolumdan tutup, 'Gerekirse cebimden özel ders verdiririm, hiçbir yere gitmeyeceksin' dedi. Antrenmanlarıma bir yıl ara verdim ve özel ders aldım. Sınava girdim ve tekrar antrenmanlarıma başladım. Kendime 2016'da milli takıma girme hedefi koydum, antrenmanlarıma devam ettim. Sabah akşam antrenman yapıyordum, dağlara gidip koşuyordum. Bir antrenman sonunda hocam beni arabaya almadı. Ayaklarım kan içinde kaldı, bana 'ben sana şimdi acırsam, yarışmada bize acırlar, kusura bakma' dedi. Bulgaristan'da 2016'da Gençler Balkan Dağ Krosu Yarışmalarında Balkan Şampiyonu oldum. Ülkemin bayrağı göndere çekildi ve İstiklal Marşı okundu" diye konuştu.'AMACIM YOKKEN HAYATIM DEĞİŞTİ'Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BESYO beden eğitimi öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenci olduğunu ve hayatından fedakarlık yaparak antrenmanlarına devam ettiğini anlatan Zengin, şunları söyledi:"Şu an her gün antrenmanlarıma devam ediyorum. Hiç amacım yokken, bir anda hayatım değişti. Köyden çıktım. Şimdi tüm Türkiye beni biliyor. Milli takım sporcusuyum. 7 Nisan günü Trabzon'da yapılan seçmelerde Türkiye birincisi olarak yeniden milli takıma seçildim ve 5 Mayıs'ta Sırbistan'da ülkemi temsil edeceğim."'SPORA BAŞLAMASAYDIM, EVLENMİŞTİM'Babasının ilk başlarda spor yapmasına karşı çıktığını, ancak annesinin kendisini desteklediğini anlatan Yasemin Zengin, "Köyde çocuk yaşta evlilikler oluyor. Ben de bu spora başlamasaydım, evlenmiştim ve köyde çocuk bakıyordum. Antrenörüme gelip 'Yasemin artık koşmasın evlilik çağı geldi' diyenler vardı. Arkadaşlarımın hemen hemen hepsi evli ve çocuk sahibi" dedi.Antrenör Asım Yüz de "Hedefi olmadığı zaman gençlerimiz kaybolup gidiyor. İnşallah sizler kendinize bir hedef koymuşsunuzdur" diye konuştu.Program sonunda Okul Müdürü Özlem Karpuz, Yasemin Zengin'e çiçek vererek başarı diledi.

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