Spor Toto, Zeytinburnu'nda buz pisti yaptırıyor

İstanbul

Spor Toto'dan Türkiye'ye bir ilk daha.

Zeytinburnu'nda yapılacak olan Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı Buz Pistine Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsor oldu.

8 yıl kadar önce çok zor şartlar altında ve birçok sorunlarla mücadele edilerek özel hayatında büyük sorunlar yaşayan gençlerden kurduğu buz hokeyi takımıyla Türkiye'den Avrupa Şampiyonu bir takım çıkaran Zeytinburnu Belediyesi, pistte fırtına gibi esecek yeni "Buz adamlarını" keşfetmek için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle 37 bin metrekarelik İstanbul'un en büyük buz pistini Zeytinburnu'na inşa ediyor.

Veliefendi Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları 24 saat aralıksız devam ediyor. İstanbul'un kış sporları ihtiyacını karşılayacak olan Spor Toto Zeytinburnu Buz Pisti, her yıl 2 bin genci buz sporlarına hazırlayacak. Salon, pistte fırtına gibi esecek ve yeni yeteneklerin keşfedileceği en büyük salon olacak. Buz pisti aynı zamanda adını Avrupa ve Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonluğu'na yazdıran 2010 yılında mobil buz pistinden kurulu bir alanda bugünkü takımın temellerini atan, ülkemizde buz hokeyi sporunun lokomotifi olan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'na da ev sahipliği yapacak.

"SPORDAN KAZANDIĞIMIZI YİNE SPORA HARCIYORUZ"

Buz Hokeyi sporunun ülkemizdeki en önemli adımı olarak görülen bu muhteşem salonun ana sponsoru olan Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada; ''Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak spordan kazandığımız kaynakları yine spora, gençliğe, eğitime aktarıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında yaklaşık 1000'e yakın ilçemizde, tüm illerimizde devam eden ve bitirilmiş pek çok sayıda tesisimiz bulunmakta. Eğitim alanında okul yapımları, okulların bakım ve onarımları olmak üzere spor alanında yine spor tesisleri; değişik branşlarda yüzme havuzları, tenis kortları, futbol sahaları, basketbol-voleybol alanları olmak üzere spora gençlik merkezlerimize ve gençliğin içinde bulunduğu organizasyonları destekleyerek gençlerime çok ciddi destekler veriyoruz. Spor Toto Zeytinburnu Buz Pisti ülkemizin en büyüğü olacak. Bizim teşkilatımız için de çok ciddi bir yatırım. İnşallah bu tesis bittiğinde ülkemiz için buz hokeyi alanında yine buz hokeyiyle ilgili faaliyetlerin ülkemizde yapılması adına da çok ciddi organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu anlamda da ülkemizin spor ekonomisi adına da çok ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Bu bağlamda bu tesisin Zeytinburnu'na kazandırılması noktasında bir başarı hikayesi söz konusu. Zeytinburnu belediye başkanımızın bir sosyal proje olarak başlattığı, çok ciddi bir mecraya doğru yelken açan bir proje. İnşallah bu projenin de ülkemizin buz hokeyindeki başarılarına da çok ciddi katkılar sağlayacağına da inanıyoruz" diye konuştu.

FİTNESS VE AEROBİK SALONU

Müsabakaların yapılacağı ana saha ve antrenman sahası olmak üzere 2 adet sahadan oluşacak Zeytinburnu Buz Pisti'nde 2 bin 756 kişilik tribün, fitness salonu, aerobik salonu, 24 oda ve 48 yatak kapasiteli konaklama birimleri, dinlenme alanları, kütüphane, konferans salonu, fuaye, kafeterya, hakem ve antrenör odaları, VIP seyirci locaları, lobi, yemekhane, mescit, medya için basın toplantı salonları, TV yayın, ses, görüntü ve aydınlatma kontrol birimleri yer alacak. Toplam iki kattan oluşan pistte ayrıca 157 araç kapasiteli kapalı otopark da yer alacak.

İstanbul'un kış sporları ihtiyacını karşılayacak olan Zeytinburnu Buz Pisti, her yıl 2 bin genci buz sporlarına hazırlayacak. Buz pisti aynı zamanda adını Avrupa ve Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonluğu'na yazdıran Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'na da ev sahipliği yapacak.

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