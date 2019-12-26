Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED finalde
İSTANBUL () - Erkeklerde 14 kadınlarda ise 13 takımın kıyasıya mücadele ettiği Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde her iki kategoride de ENKA ve TED Spor Kulübü finale yükselen takımlar oldu. 23 Aralık'ta başlayan ve ENKA Spor Kulübü'nün...
İSTANBUL () - Erkeklerde 14 kadınlarda ise 13 takımın kıyasıya mücadele ettiği Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde her iki kategoride de ENKA ve TED Spor Kulübü finale yükselen takımlar oldu.
23 Aralık'ta başlayan ve ENKA Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ligde erkeklerde ENKA, ATDSK'yı 4-0, TED ise Yenimahalle'yi 4-0 yenerek finale yükseldi.
Kadınlar kategorisindeki karşılaşmalarda ENKA, Play Tenis'i 4-0, TED ise Alaçatı'yı 3-1 yenerek adlarını finale yazdırdılar.
1982-2013 yılları arasında düzenlenen liglerde iki takım erkeklerde 10, kadınlarda ise 14 kez finalde karşı karşıya geldi. Erkeklerde TED 9, ENKA 1 kez şampiyon olurken, kadınlarda TED 10, ENKA 4 kez şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Kadınlar final serisi yarın saat 13.00'de başlayacak. Ev sahibi ENKA'nın TED Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacağı erkekler finali ise 27 Aralık Cuma günü oynanacak.
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