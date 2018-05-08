Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Spor Toto Türkiye Boks Ligi Osmaniye’de yapıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 7'nci hafta müsabakaları Osmaniye’de yapıldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu’ndaki organizasyonda, Hatay Koca...

Spor Toto Türkiye Boks Ligi Osmaniye’de yapıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 7'nci hafta müsabakaları Osmaniye’de yapıldı.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu’ndaki organizasyonda, Hatay Koca Çınar Spor Kulübü, Samsun İlk adım Belediye Spor Kulübü’nü 10-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. İki gün süren müsabakalar büyük bir heyecana sahne oldu.Müsabakaları AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Dr. Murat TÜRK, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Mustafa Loğoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.
Spor Toto Boks Ligi’nin 7'nci haftasında alınan sonuçlar şöyle oluştu:
Hatay Koca Çınar Spor Kulübü: 10 - Samsun İlk Adım Belediye SK: 0
Ankara Sağlık Spor Kulübü: 1 Beşiktaş Jimnastik Kulübü: 9
Mersin Meski Spor Kulübü: 2 - Osmaniye Aile ve Sos. Polk. SK: 8
Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü: 2 - Fenerbahçe Spor Kulübü: 7
İstanbul Bağcılar Spor Kulübü: 3 - Ankara Aski Spor Kulübü: 5
Kayseri Birlik Gençlik SK: 5 - Malatya Turgut Özal Boks Kulübü: 4

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314