Spor Toto Tenis Park, İstanbul Cup'a hazır

ANKARA () - Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta heyecan 21 Nisan Pazar günü oynanacak eleme maçları ile başlayacak. Eleme turnuvasında mücadele edecek 24 sporcudan 6 isim ana tabloya çıkmaya hak kazanacak.

21-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 12'nci TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta perde eleme maçlarıyla açılacak. Eleme kuralarının 20 Nisan Cumartesi saat 17.00'de çekileceği turnuvada ana tablodaki eşleşmeler ise 21 Nisan Pazar günkü kura sonucunda belli olacak. 8 bin seyirci kapasiteli Spor Toto Tenis Park'ta oynanacak maçlar pazartesi ve salı günleri saat 11.00'de kalan günlerde ise saat 12.30'da başlayacak. Bu sene turnuvanın bir numaralı seribaşı dünya sıralamasının 27'nci basamağındaki Carla Suarez Navaro, iki numaralı seribaşı dünya 30 numarası Mihaela Buzarnescu ve geçen senenin şampiyonu Pauline Parmentier bir haftalık maratonda şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Milli sporculardan Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Pemra Özgen'in ana tabloda yarışacağı turnuvada Camila Giorgi, Maria Sakkari, Katerina Siniakova, Kirsten Flipkens, Marketa Vondrousova ve Kristina Mladenovic gibi dünya tenisinin önemli isimleri de yer alacak.