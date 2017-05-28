Spor Toto Süper Ligde Şampiyon Beşiktaş!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4 - 0 yenen Beşiktaş, bitime 1 hafta kala 2016-2017 sezonu şampiyonluğunu garantiledi.



2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda şampiyon Beşiktaş oldu.



Bu akşam oynanan Beşiktaş - Gaziantepspor 33. hafta müsabakasının ardından son haftaya en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde giren Siyah - Beyazlılar şampiyonluğu garantiledi.



Beşiktaş bu şampiyonlukla lig tarihindeki 15. şampiyonluğa ulaştı.



Beşiktaş Gaziantep'te şampiyon



BEŞİKTAŞ, deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup edip 74 puanla lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş, 15'inci şampiyonlukla 3'üncü yıldızı takmaya da hak kazandı.



Beşiktaş, ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, 74 puanla rakiplerini geride bırakıp Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 15'inci kez lig şampiyonluğu elde eden ve 5 yılda bir verilen 3'üncü yıldızı takmaya hak kazanan Beşiktaş, 1991-1992 sezonundan sonra 24 yıllık ard arda iki kez şampiyon oldu.



ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'TA ÜSTE 2 DEFA ŞAMPİYON OLAN İLK TÜRK TEKNİK DİREKTÖR



Şenol Güneş, Beşiktaş'ta üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör, Fikret Orman ise Süleyman Seba'dan sonra ligi art arda şampiyon tamamlayan ikinci başkan oldu. Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki kez şampiyon yapan 4'üncü teknik direktör unvanını da aldı.



Beşiktaş, ligde 69 golle ligin en skorer takımı, 30 golle ise en az gol giyen ekiplerinden biri oldu.



Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-4



STAT: Gaziantep Stadyumu



HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Kerem Ersoy (xxx), Esat Sancaktar (xxx)



GAZİANTEPSPOR: Erten (xx)- Pedroso (xx), Abdulkadir (xx), Orkan (xx), Kangwa (x), Barış (x) (Dk.60 Alpay xx), Ben Hatira (xx) (Dk.75 Doğanay), Iyane (xx), Fatau (xx) (Dk.84 Serkan), Musa (xx), Ghilas (xxx)



BEŞİKTAŞ: Fabri (xxx)- Gökhan Gönül (xxx), Adriano (xxx), Marcelo (xxx), Tosic (xxx), Oğuzhan (xxx) (Dk.83 Caner), Tolgay (xxx), Cenk (xxx) (Dk.60 Necip xx), Babel (xxx), Talisca (xxx), Aboubakar (xxx) (Dk.77 Demba Ba xx),



GOLLER: Dk.6 Babel, Dk. 39 Oğuzhan, Dk.66, 76 Talisca (Beşiktaş)



SARI KARTLAR: Musa, Kangwa (Gaziantepspor)



SPOR Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş bu sonuçla lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



5inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Cenk'in vuruşunda top, kalecinin sağından auta çıktı.



6'ncı dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



10'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün ortasına Talisca'ya hareketlendi ancak kaleci Erten, mutlak golü son anda önledi.



15'inci dakikada Cenk'in pasıyla topla buluşan Babel'in vuruşunda meyin yuvarlağı kaleci Erten uzaklaştırdı. Babel geri dönen topu Cenk'e gönderdi. Cenk'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Erten'de kaldı.



19'uncu dakikada Musa'nın Cenk'e hareketini faul olarak değerlendiren hakem serbest vuruş kararı verdi. Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Erten, topu kornere çeldi.



25'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlat kalenin solundan auta çıktı.



32'nci dakikada Oğuzhan'ın serbest vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.



35'inci güney kale arkasındaki Gaziantepspor taraftarları sahaya bir kaç meşale attı. Çim sahada alevler içerisindeki meşaleler top toplayıcılar ve kalevi Erten tarafından saha dışına atıldı.



37'nci dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan kullandığı taç atışıyla topa yükselen Cenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak top, sağ direği sıyırıp auta çıktı.



39'uncu dakikada Oğuzhan'ın pasıyla buluşan Babel bekletmeden yine Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden fileleri havalandırdı: 0-2.



45'inci dakikada Orkan'ın sol çaprazda kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Musa'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



51'inci dakikada sağ kanatta kullanılan serbest vuruşta Talisca'nın ortasında topu savunma uzaklaştırdı.



55'inci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Cenk'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erten'de kaldı.



57'nci dakikada Orkan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ghilas rövaşatayla vurdu Oğuzhan tehlikeyi önledi.



61'inci dakikada sol ceza yayında topu önünde bulan Talisca bekletmeden vurdu. Top, kalenin sağından auta çıktı.



66'ncı dakikada Talisca'nın serbest vuruş atışında top, kaleci Erten'in çabasına rağmen ağlarla buluştu: 0-3.



72'nci dakikada ceza sahasında savunmadan seken topla buluşan Oğuzhan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.



76'ncı dakikada sağ çaprazda topla buluşan Talisca, savunmanın sağından düzgün vuruşuyla fileleri havalandırıp takımına dördüncü golü kazandırdı: 0-4.



79'uncu dakikada Tolgay'ın ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta çıktı.



82'nci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Fatau'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.



Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP- İSTANBUL / DHA