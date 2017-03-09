Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
11 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
12 Mart Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır
13 Mart Pazartesi:
20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu